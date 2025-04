Em lágrimas, Mariana Rios revela frustração ao tentar gravidar

Em um relato comovente, Mariana Rios abriu o coração e compartilhou com o público o resultado de mais uma tentativa frustrada de engravidar. Aos prantos, a atriz publicou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira (23), revelando os bastidores dolorosos de sua jornada para realizar o sonho da maternidade.

O vídeo, que integra a nova temporada de seu projeto documental “Basta Sentir Maternidade”, caiu como uma bomba no feed dos seguidores. Mariana surge abalada após uma ligação de seu médico, doutor João, e, com a voz embargada, confessa: “A gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim [chorando], mas amanhã eu vou acordar melhor.”

A fala sincera e sem filtros da artista tocou milhares de fãs e seguidores, especialmente mulheres que enfrentam as mesmas dores silenciosas da fertilidade. Em um desabafo na legenda, ela deixou uma mensagem poderosa: “Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no 'Basta Sentir Maternidade' com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento existe apenas uma palavra: aceitação. E é com ela que sigo agora.”

O projeto, que nasceu da própria experiência da atriz, se tornou uma rede de apoio para mulheres que enfrentam o caminho tortuoso das tentativas de engravidar. Com relatos reais, Mariana dá voz a um assunto ainda cercado de tabus, trazendo luz às batalhas emocionais por trás de cada negativo.