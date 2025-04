Quezia Teixeira usa experiência pessoal para impulsionar mães no digital

Com um celular na mão e muita vontade de mudar de vida, Quezia Teixeira deixou para trás um cargo público com estabilidade e hoje ensina outras mulheres a fazerem o mesmo. Seu lema é claro e direto: “Elas também são capazes”. A influenciadora, que já figurou entre os nomes mais relevantes da Shopee no Brasil, se tornou inspiração para quem sonha em conquistar liberdade financeira e autonomia sem abrir mão da maternidade ou da rotina familiar.

“Eu queria liberdade. Queria trabalhar, mas também estar com as minhas filhas. E percebi que muitas outras mulheres estavam no mesmo lugar que eu: cheias de talento, mas sem saber por onde começar”, afirma Quezia. Foi com essa percepção que ela passou a compartilhar não apenas dicas de produtos, mas também estratégias reais de como monetizar na internet.

De forma prática, acessível e sem promessas milagrosas, Quezia mostra que é possível ganhar R$ 10 mil por mês trabalhando de casa. “Não é fácil, mas é possível. A chave é constância, verdade e entender o que seu público quer. Quando a gente ensina com propósito, os resultados vêm”, explica.

Com uma audiência fiel e engajada, ela usa suas redes para mostrar o passo a passo da criação de conteúdo, como atrair marcas e, principalmente, como transformar seguidores em uma comunidade forte. Para muitas seguidoras, ela é a prova de que é possível recomeçar — mesmo sem dinheiro, com filhas pequenas e sem experiência.

“Quero que as mulheres se vejam como protagonistas da própria história. Elas também são capazes, só precisam acreditar e dar o primeiro passo”, afirma Quezia, que segue expandindo seus projetos digitais e inspirando mães de todo o Brasil.