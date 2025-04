Carolina Dieckmann visita SPA em Miami e descobre idade de sua pele; veja!

Durante a visita, Carolina Dieckmann experimentou um chá de colágeno decorado com um charmoso patinho — uma das marcas do atendimento cuidadoso da casa. A atriz também foi recebida com um café especial na clínica Tonya Beauty Medical SPA em Miami, com decoração personalizada e detalhes pensados exclusivamente para ela.

Aos 46 anos, Carolina passou por uma avaliação que revelou um dado curioso: sua pele foi diagnosticada com a idade de 49 anos por uma das tecnologias utilizadas no local. “Minha pele está com 49 anos, a máquina está falando”, brincou ela em um vídeo publicado em seu Instagram. Apesar da surpresa, ela comemorou o bom nível de hidratação: “Estou super hidratada, notícia boa!”.

De acordo com a CEO do grupo, Tonya Pereira, “o tratamento realizado foi uma terapia de Stem Cells, células-tronco manipuladas em laboratórios coreanos. Ele ajuda na elasticidade da pele, produzindo colágeno. Um rejuvenescimento de forma natural como a Carol gosta”.

A visita de Carolina Dieckmann à Tonya Beauty Medical SPA reforça o cuidado da clínica em oferecer experiências personalizadas e tratamentos de ponta. Combinando tecnologia avançada e um atendimento acolhedor, o espaço se destaca como referência em Miami para quem busca beleza e bem-estar.