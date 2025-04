Val Marchiori chama Andressa Urach de 'aberração' e tem dívida exposta

A internet entrou em erupção após mais um capítulo da longa lista de polêmicas envolvendo Andressa Urach. Desta vez, a ex-Fazenda e criadora de conteúdo adulto se revoltou ao ser alvo de uma declaração extremamente ofensiva feita por Val Marchiori. Durante o episódio de seu podcast Hello Val, a socialite detonou Urach sem filtros, e a resposta veio em alto e bom som.

"É nojento, não é!? Isso não é uma mãe, é uma aberração!", disparou Val ao comentar o fato de Andressa trabalhar com o próprio filho nas gravações de bastidores de seus vídeos adultos. A frase, que viralizou nas redes sociais, caiu como uma bomba e causou a revolta imediata da ex-Miss Bumbum.

Sem papas na língua, Andressa foi direta e escancarou tudo: "Teu macho não tá te pegando direito pra você ficar preocupada com a minha vida? Pra você ficar falando mal de mim. Você nem me conhece." Em uma sequência de stories recheada de deboche e acusações, a loira ainda foi além e relembrou o passado de Val, fazendo revelações bombásticas.

Andressa Urach detona Val Marchiori após ser chamada de aberração por envolver seu filho Arthur em vídeos de amor intenso. pic.twitter.com/EYIzYlV5Ro — Uó Portal (@UoPortal) April 27, 2025

"Agora que você acha que tá rica, porque, pelo que eu sei, você tá devendo milhões aí, teve carro penhorado... vou te falar uma coisa: pior coisa que tem é pobre que fica rico e quer humilhar os outros", disparou Urach, insinuando que a fortuna da socialite seria fruto de investimentos feitos com dinheiro do pai. "Eu nunca tive macho para me bancar, eu nunca tive um paizinho... porque você diz que ficou rica investindo na empresa do seu pai", completou, sem medir palavras.

O barraco entre as duas tomou conta das redes e levantou discussões acaloradas entre internautas. De um lado, defensores da liberdade de Andressa em trabalhar da maneira que quiser. Do outro, apoiadores de Val, que alegam que a maternidade tem limites.