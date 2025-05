Power Couple: participantes se revoltam com o estado do banheiro

A convivência no Power Couple Brasil 7 mal começou e os nervos já estão à flor da pele. Na madrugada desta quinta-feira (30), os casais confinados protagonizaram uma reunião pra lá de tensa, que escancarou problemas de higiene, desorganização e até sumiço misterioso de comida na casa mais vigiada da Record. O caos se instalou.

Tudo começou quando Silvia Catra, já impaciente, decidiu abrir o jogo enquanto lavava a louça. E não aliviou. “Na minha casa são 20 filhos. Mais do que tem de integrante aqui nessa casa. Todo mundo sabe. Eu recebia os repórteres na minha casa. Não tinha uma louça na pia, um nada fora do lugar", disparou a produtora de eventos, visivelmente incomodada com a bagunça.

Ana Paula e Antony logo deram apoio. Mas foi Everton Neguinho quem fez a crítica que pegou em cheio: “Aqui deve ter gente que tem empregado em casa. Não estão acostumados”. A fala caiu como uma bomba e escancarou o abismo entre os participantes no quesito convivência. Em poucos minutos, o papo virou uma verdadeira lavação de roupa suja, literalmente.

Victor Pecoraro colocou mais lenha na fogueira ao questionar o sumiço acelerado dos alimentos: “O que está acontecendo? Os alimentos acabando antes do tempo”. E quem respondeu? Ela mesma, Gretchen, que não ficou em cima do muro: “É porque não vai repor, e a gente quer controlar”. Ela ainda citou alimentos que sumiram como num passe de mágica: “Tem que falar da granola, que acabou no primeiro dia, da aveia... Castanha de caju... Tem gente que todo dia eles comem”.

A rainha do rebolado também levantou um ponto delicado ao falar sobre as restrições alimentares do marido, exigindo mais consciência coletiva: “A gente pediu essa reunião para poder esclarecer todas essas coisas”. Resultado: ficou definido que as refeições principais serão feitas em conjunto, mas café e lanches ficam por conta de cada um.

Mas se você acha que parou por aí, prepare-se: a sujeira nos banheiros virou o ponto alto do barraco. Radamés não se conteve e soltou a bomba: “Eu tô vendo muita gente reclamar do banheiro sujo, mijado”. Gretchen completou com indignação: “Está sobrando louça suja, não estão puxando a descarga, teve calcinha jogada no banheiro”.