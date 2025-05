Bolo de 48 mil ficou intocado no aniversário de casamento de Roberto Justus

A renovação de votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus teve música de Ivete Sangalo, decoração de luxo e um bolo avaliado em até R$ 48 mil, mas, surpreendentemente, a obra-prima em dez andares ficou intocada. O mistério veio à tona nas redes sociais da confeiteira Mariana Junqueira, responsável pela criação que prometia ser o ápice da festa.

Em resposta a seguidores curiosos, Mariana detalhou o processo: “Nós fizemos degustação de bolos com a Ana porque toda a festa que tem a ver com o Roberto é bolo de bem-casado. […] O bolo dele de bem-casado e o bolo da noiva de nozes com baba de moça. Serviu esses bolos? Acho que não, eu não vi”. A confeiteira confirmou que, apesar de ter sido montado especialmente para o evento, ninguém provou a delícia.

Questionada sobre o valor, Mariana explicou a confidencialidade do projeto: “Por questões de sigilo e confidencialidade junto aos nossos clientes, nós não podemos divulgar valores. No entanto, para projetos especiais semelhantes a esse […] o valor ficaria em torno entre R$ 38 mil a R$ 48 mil.”

Ana Paula, por sua vez, havia enaltecido o bolo em seu Instagram: “Eu falei ‘Mari, quero um bolo diferente de tudo o que você já fez’ […] Este bolo tem dez andares, um por ano, um pedido do Roberto […] É inacreditável! Uma obra de arte.” Mas, segundo a confeiteira, a pista de dança e os shows tomaram conta do tempo: “Confesso que nem sentei para comer super rápido, porque queria ver os shows, beber… Foi muito bom.”