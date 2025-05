Chamado de "lixo", MC Ryan nega traição e término com Giovanna Roque

Nesta segunda-feira (5/5), o funkeiro MC Ryan quebrou o silêncio sobre o término com a influenciadora Giovanna Roque. Após ser chamado de “lixo” pela ex, ele publicou um vídeo para negar qualquer traição e atribuiu o episódio a um “mal-entendido”.

Segundo MC Ryan, o ruído começou quando Giovanna, de surpresa, encontrou algumas mulheres em sua casa. “Eu e a Giovanna estamos separados há alguns dias e ela chegou na minha casa e viu algumas meninas lá! As meninas não estavam comigo e eu também não estava na casa”, relatou o artista, esclarecendo que, no momento da chegada dela, ele não se encontrava no local.

Em seguida, o funkeiro esclareceu que ambos estavam em viagens depois de decidirem pelo fim do relacionamento. “Eu não fiquei com ninguém, não traí a Giovanna! Na hora que ela chegou na casa eu não estava dentro da casa… Quero que ela me atenda, porque ela chegou, teve a primeira impressão e estávamos terminados”, afirmou.

MC Ryan, pai de uma filha com Giovanna, ainda revelou planos de se reunir com a ex para conversar e dissolver o mal-entendido. “Peço perdão para quem gosta de mim e dela, vou tentar resolver isso. Eu a amo, e ela sabe disso”, concluiu, numa tentativa de reconciliação que promete novos capítulos.