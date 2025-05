Carlinhos Maia revela sobre desejo de ser pai: "Não tô no momento"

No último sábado (4/5), durante participação no programa Sabadou com Virginia, Carlinhos Maia abriu o coração e expôs um dilema que poucos esperavam ouvir. Questionado sobre o desejo de ter filhos, o influenciador surpreendeu ao confessar que, apesar de vontade, não se sente pronto para assumir a paternidade – um temor que ele atribui às cicatrizes de sua infância de adoção.

Ao ser provocado por Margareth Serrão sobre o plano de adotar, Carlinhos admitiu: “Eu fui adotado, entendeu? E aí deu bem, eu e minha mãe, né? E aí eu penso, ‘vou adotar’. E se a gente não se der bem. Como é que eu faço pra devolver? Eu tenho essas coisas, entendeu? Eu penso nisso.” Essa preocupação remete à própria história de vida do influenciador, que teme repetir inseguranças no relacionamento com um eventual filho.

O momento mais chocante veio quando Carlinhos revelou sua dúvida sobre sacrificar o amor por si mesmo: “Quero, mas não quero. Eu não sei se eu quero abdicar do amor que eu tenho por mim mesmo e da minha existência para doar todo esse amor pra outra pessoa.” A declaração rendeu um contraponto direto de Margareth: “Mas aí você tá sendo egoísta, né? Amando só você.”

O ex-participante de reality explicou que, após anos lidando com traumas e “abusos”, aprendeu a se amar e a valorizar sua própria vida antes de compartilhar esse amor com outro ser. “Se eu não tiver essa disponibilidade toda para amar essa criança, vai ser um egoísmo com ela”, justificou.

Para encerrar, Carlinhos afirmou que não sente pressa ou pressão social, ressaltando que a decisão envolve “mais a mulher”: “Não tô no momento ainda, nem me sinto velho para tomar decisão correndo. Se for pra mim ser pai, que o Senhor me prepare para eu saber amar essa criança da forma que ela merece.”