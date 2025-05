Internação de Ivete Sangalo pega fãs de surpresa: "O assunto é sério"

Na manhã desta segunda-feira (5), Ivete Sangalo causou alvoroço nas redes sociais ao surgir direto de um quarto de hospital. Aos 52 anos, a cantora apareceu com roupas hospitalares, revelando que estava prestes a realizar uma bateria de exames importantes. Mas o que era para ser um simples procedimento de rotina se transformou em um alerta poderoso para os fãs: "O vídeo é leve, mas o assunto é sério", avisou.

Internada para realizar uma endoscopia e uma colonoscopia, exames fundamentais para investigar o sistema digestivo e o intestino, a baiana aproveitou o momento para reforçar a importância da prevenção, mesmo quando não há sintomas aparentes. “Desde que completei 45 anos, faço minha endoscopia e colonoscopia como forma de prevenção e cuidados com a minha saúde. Um exame de suma importância”, escreveu Ivete em suas redes.

No vídeo compartilhado no Instagram, a artista deu detalhes, sem filtro, do preparo necessário antes dos exames e divertiu os seguidores com seu bom humor ao contar os efeitos do líquido usado para limpeza intestinal. “Continuei caminhando e pensei: ‘meu Deus, tem algo acontecendo nesse corpinho’. Foi aí, meu bem, que eu avistei o papai [Daniel] e disse: ‘preciso ir ali’. [...] Entrei no banheiro e 'passei meu e-mail'. E-mail passado com sucesso", relatou, arrancando risos do público mesmo em meio a um tema delicado.

Mas a mensagem de Ivete foi além da piada. Em tom sério, ela encerrou o relato com um recado direto e cheio de responsabilidade. “O mais importante de tudo isso é você entender que esse exame não dói e tem uma preparação prévia. Consulte o seu médico e se cuide. Fui embora para minha casa feliz e agradecida por ter dado tudo certo”, finalizou.