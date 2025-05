Andressa Urach ataca pastor mirim e leva resposta: "ela deveria ser presa"

A influenciadora Andressa Urach conhecida por suas opiniões sem papas na língua, decidiu comentar a recente controvérsia envolvendo o pastor mirim Miguel Oliveira e acabou desencadeando uma troca de farpas pública.

Tudo começou quando Andressa, em seu perfil no Instagram, acusou Miguel de enganar fiéis e foi além: pediu a prisão dos pais do garoto. “Para de enganar as pessoas querendo comprar milagres. Essa criança tem que estar no colégio estudando, e não sendo usada para tirar dinheiro das pessoas ou explorar a fé delas. Ninguém pode comprar milagre, o milagre vem da fé. Tem que ter lei! Esses pais dessas crianças têm que ser presos”, disparou ela.

A resposta não demorou. Miguel Oliveira, de apenas 11 anos, mas com discurso afiado, não poupou palavras ao rebater as críticas. Em vídeo publicado nas redes, ele devolveu com uma acusação contundente. “Esses dias, uma moça que trabalha com prostituição e cujo filho grava ela em filmes eróticos, disse que meus pais deveriam ser presos. Os meus pais têm que ser presos por me apoiarem a estar na igreja, mas ela deveria ser presa por incentivar o filho a filmá-la fazendo atos sexuais”, declarou o pastor mirim, em tom de indignação.

A rixa ganhou proporções inesperadas, dividindo opiniões nas redes sociais e arrastando milhares de comentários inflamados dos dois lados. Enquanto parte do público defende Urach e sua visão sobre exploração da fé infantil, outros enxergam no jovem pastor um símbolo de fé precoce e resiliência diante do ataque.