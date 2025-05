Cristiano Ronaldo Júnior é convocado para seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo Júnior, filho do astro português Cristiano Ronaldo, acaba de dar um passo em direção ao estrelato no futebol mundial. Com apenas 14 anos, o jovem foi convocado pela primeira vez para defender a camisa da seleção portuguesa sub-15, e a expectativa ao redor do seu nome já movimenta fãs e especialistas do esporte.

A notícia foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol nesta terça-feira (6), e caiu como uma bomba no universo esportivo. O primogênito de CR7 está entre os 22 atletas que vão representar Portugal no Torneio Internacional Vlatko Markovic, que será disputado entre os dias 13 e 18 de maio, na Croácia.

“Ele fará parte do grupo que disputará a sétima edição do Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia, entre 13 e 18 de maio”, diz o comunicado oficial. A estreia de Cristiano Ronaldo Júnior será em um confronto eletrizante contra o Japão, seguido de duelos com Grécia e Inglaterra.

Mesmo tão jovem, Cristiano Júnior já carrega no currículo passagens por gigantes do futebol europeu, como Manchester United e Juventus, além de atualmente atuar nas categorias de base do Al Nassr, clube onde seu pai é ídolo. Agora, com a camisa de Portugal, ele terá a chance de mostrar que o DNA de campeão realmente corre nas veias.