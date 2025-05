Nora de Angélica surta após influencer seguir Benício Huck

Duda Guerra, nora de Angélica e namorada de Benício Huck, filho do apresentador global Luciano Huck, protagonizou uma verdadeira treta virtual que está viralizando. Tudo começou durante uma viagem, quando a influencer teen Antonela Braga, de 16 anos, tentou seguir o perfil dix de Benício, uma conta privada usada apenas por pessoas próximas para compartilhar conteúdos íntimos, fora do radar do Instagram tradicional.

“Tudo começou no primeiro dia de viagem. Estava tudo bem, até meu namorado me mandar um print, falando que a Antonela Braga tinha pedido para solicitar o dix dele com o dix dela”, contou Duda, visivelmente irritada, em um vídeo publicado no TikTok nesta terça-feira (6). E ela não parou por aí.

A influenciadora, que costuma circular nos bastidores da alta sociedade por causa do namoro com o filho dos apresentadores, classificou a atitude como uma invasão de privacidade e não poupou palavras: “Eles não são amigos, não convivem e nunca se viram. Meu namorado não é o Cauã Reymond. O Instagram dele é fechado, imagina o dix!”.

Do outro lado da treta, Antonela deu sua versão e negou qualquer interesse romântico. “Eu só queria seguir ele porque me deu curiosidade. Ele é filho de gente famosa. Isso não quer dizer que eu estava dando em cima dele”, justificou, afirmando ainda que Duda teria aproveitado a polêmica para se promover.