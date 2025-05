Gracyanne Barbosa adota bebê reborn: "me trouxe felicidade"

Gracyanne Barbosa causou comoção e polêmica nas redes sociais na noite desta terça-feira (6) ao anunciar que agora é oficialmente "mãe", mas não da forma convencional. A ex-BBB25 revelou que entrou na onda dos bebês reborn e adotou um boneco hiper-realista, que simula um recém-nascido com riqueza de detalhes. O anúncio veio acompanhado de uma foto ao lado do novo "filho", com direito a nome revelado e desabafo emocionante.

“Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade”, escreveu Gracyanne na legenda, despertando uma enxurrada de reações. O nome escolhido para o boneco, Benício, rapidamente subiu nas buscas e virou trending topic entre os internautas, divididos entre apoio e críticas ferrenhas.

A musa fitness, que deixou o reality show da Globo recentemente, já havia manifestado publicamente o desejo profundo de ser mãe. Após o término com o cantor Belo, Gracyanne revelou ao Fantástico que não quer viver a maternidade sozinha, mas que sente que esse amor incondicional poderia transformá-la como pessoa. “Eu acho que [ser mãe] é um amor diferente de todos os outros, que vai me tornar uma pessoa melhor. Quero dar o meu melhor para uma pessoa, para o meu filho”, disse na ocasião.

Mas o anúncio dividiu opiniões. Enquanto fãs mais fiéis se comoveram com a escolha inusitada, outros debocharam ou criticaram. “Adota um bebê de verdade. Tanta criança abandonada precisando de um lar”, disparou uma seguidora. Outro ironizou: “Do jeito que o psiquiatra gosta”.