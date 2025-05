Assaltante que invadiu casa dos pais de Biancardi é preso, mas já foi solto

O assaltante que participou da invasão à casa dos pais de Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr., foi preso, mas, acabou liberado minutos depois e continua em liberdade.

Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, um dos três envolvidos no assalto milionário cometido em novembro de 2023, foi finalmente localizado pela polícia militar e levado até a delegacia. Mas, mesmo com participação confirmada no crime e com um mandado de prisão já expedido, ele saiu tranquilamente pela porta da frente. Motivo? O sistema judicial não havia registrado a ordem no banco de dados consultado na hora.

"Tal falha processual coloca em xeque não só o processo em si, mas afeta toda a credibilidade do sistema de Justiça do nosso país", declarou o advogado de Eduardo Vasconcelos, outro acusado, ao programa Fantástico, da Globo, exibido neste domingo (11).

O crime, que chocou o país, aconteceu em uma noite de apagão no condomínio de luxo onde os pais da influenciadora vivem, em Cotia, na Grande São Paulo. Três homens armados invadiram a casa, renderam Edson e Telma Ribeiro com cadarços e levaram bolsas de grife, joias e relógios caríssimos.

Câmeras de segurança alimentadas por gerador revelaram a identidade dos criminosos. Um dos maiores choques foi descobrir que Eduardo, então com 19 anos, era vizinho da família. Com ele, estavam Pedro Henrique, de 18, e um terceiro envolvido conhecido apenas como "Europa".

Enquanto Eduardo permanece preso aguardando julgamento, Pedro, que chegou a ser detido, foi liberado por uma falha absurda: o mandado estava sob sigilo e não constava nas consultas feitas pela polícia no momento da prisão.

O Tribunal de Justiça de São Paulo alega que, embora o mandado estivesse em sigilo, ele poderia, sim, ter sido visualizado pelas autoridades. Ou seja: alguém falhou, e a consequência é um criminoso confesso solto, livre, leve e solto pelas ruas.