Felipe Araújo arma surpresa e pede Lara Prado em casamento com anel de tirar o fôlego

O cantor Felipe Araújo protagonizou um dos momentos mais marcantes do Rodeio de Cajamar neste fim de semana, mas não foi no palco que ele arrancou suspiros: foi nos bastidores, dentro do próprio camarim, deixou todos boquiabertos ao pedir Lara Prado em casamento.

Com um discurso sincero e uma surpresa digna de novela, Felipe reuniu familiares, amigos e sua equipe com o pretexto de fazer uma oração antes do show. Mas, com a voz embargada, ele deixou a emoção falar mais alto. “Queria falar pra essa mulher maravilhosa que você é o amor da minha vida... E eu tenho uma surpresa, na verdade, um pedido pra você: quer casar comigo?”, declarou-se o sertanejo, segurando um solitário de diamantes de 2,5 quilates que brilhou tanto quanto os olhos de Lara ao ouvir a pergunta.

Visivelmente emocionado, Felipe ainda arrancou risadas ao completar: “Eu falei que esse show seria histórico!” E ele não mentiu. A plateia do camarim foi à loucura e o momento, registrado por celulares atentos, já corre as redes sociais e coleciona comentários de admiração.

A proposta foi cuidadosamente arquitetada nos mínimos detalhes. Jorge, da dupla com Mateus, que se apresentou antes dele no evento, foi cúmplice na missão romântica. Ao lado da esposa Rachel, ele ajudou a manter tudo em segredo. Para despistar Lara, Rachel chegou até a ligar para a sogra de Felipe, Anyrene, fingindo que o anel seria um presente para sua própria irmã. Ninguém desconfiou de nada.

O anel escolhido é de tirar o fôlego: um solitário clássico, cravejado de diamantes, que promete ser só o começo de uma nova fase luxuosa na vida do casal.