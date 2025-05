Bia Miranda e Gato Preto reatam namoro após polêmica

Bia Miranda e Gato Preto estão juntos novamente. A influenciadora e o cantor oficializaram o relacionamento com troca de alianças, balões e declarações no último fim de semana, uma reviravolta surpreendente para quem acompanhava o drama recente vivido pelo casal.

O reencontro aconteceu em um momento delicado. Maysha, filha recém-nascida dos dois, segue internada na UTI neonatal após um parto prematuro em abril. O nascimento da menina, longe de ser um momento de união familiar, escancarou o distanciamento entre os pais. Bia chegou a dar à luz sozinha, sem a presença de Gato Preto na maternidade. O influenciador, por sua vez, apareceu apenas no dia seguinte, e, para aumentar o escândalo, ainda fez uma declaração pública colocando em dúvida a paternidade da bebê.

Enquanto isso, DJ Buarque, pai do primeiro filho de Bia, Kaleb, deu suporte à ex-namorada durante o momento mais difícil, dividindo com ela a angústia da espera por Maysha na UTI. A ausência de Gato Preto gerou revolta nas redes, com muitos seguidores condenando a postura do artista diante da situação.

Mas, como nas melhores novelas, o roteiro deu uma guinada inesperada. Pouco tempo após os atritos, o casal reapareceu unido, agora com alianças e sorrisos, em um ambiente decorado com balões e promessas de recomeço. A reconciliação surpreendeu os fãs, que ainda digerem o contraste entre os episódios polêmicos e o gesto repentino de união.

A decisão de reatar parece ter sido motivada pela fragilidade da situação: a pequena Maysha, mesmo internada, foi o elo que reacendeu o contato entre os dois. Fontes próximas afirmam que o nascimento da bebê tocou profundamente Gato Preto, que teria repensado suas atitudes e buscado reconciliação com Bia.