Após polêmica com Duda Guerra, mãe de Antonela desabafa: "Ficou sem comer"

A jovem influenciadora Antonela Braga, de apenas 16 anos, compareceu nesta segunda (12), ao aniversário de Thaís Vasconcellos, no Rio de Janeiro. Em sua primeira aparição pública após a polêmica com Duda Guerra, ex-nora de Angélica, Antonela falou brevemente com a imprensa, mas quem chamou atenção foi sua mãe, Nathalia Braga, que deu detalhes inéditos do que aconteceu nos bastidores da confusão que movimentou a web nas últimas semanas.

Durante conversa com a repórter Monique Arruda, Nathalia contou que a filha sofreu um forte abalo emocional após o episódio. “A Antonella ficou um dia e meio sem comer, sem colocar um grão de arroz na boca, e foi um momento muito difícil, né, para todo mundo”, revelou. O silêncio da jovem nas redes sociais e a ausência de pronunciamentos haviam gerado ainda mais especulações sobre o estado emocional dela.

Apesar do momento delicado, a mãe garantiu que Antonela está sendo amparada por uma rede de apoio familiar e profissional. “Está tendo todo o apoio da família, de todos nós, dos profissionais que estão acompanhando a gente e principalmente dos fãs, que acolheram a Antonella de uma maneira que eu, como mãe, não tenho como agradecer.”

Antonela, que soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e 7 milhões no TikTok, se mostrou grata pelo carinho do público: “Estou muito feliz com todo mundo que começou a me acompanhar e, enfim, muito grata por tudo.”

Ainda segundo Nathalia, não houve diálogo entre os responsáveis das adolescentes, incluindo a apresentadora Angélica. “Eu não acredito que adultos devam se intrometer em assuntos adolescentes, porque isso acontece toda hora. Assuntos de adultos são de adultos, devem ser resolvidos entre adultos, e assuntos de adolescentes entre adolescentes”, declarou, acrescentando que o caminho ideal é sempre o do diálogo.