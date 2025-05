Filhos de P. Diddy surgem de mãos dadas no 1º dia de julgamento do pai

O primeiro dia de julgamento de P. Diddy, que enfrenta uma série de acusações, foi marcado por uma cena inesperada que rapidamente tomou conta das manchetes internacionais. De mãos dadas, os filhos do rapper surgiram diante do tribunal em Nova York em uma clara demonstração de apoio, mesmo em meio à avalanche de denúncias que colocam o nome do magnata no centro de um escândalo de proporções globais.

Nesta segunda-feira (12), os primeiros depoimentos foram ouvidos e os arredores do tribunal se transformaram em um verdadeiro circo midiático. Enquanto Diddy, preso desde setembro sob acusações como tráfico sexual, associação criminosa, extorsão e agressão, se declara inocente, os holofotes se voltaram para a postura da família, e ela falou, ainda que em silêncio.

Quincy, Justin e as gêmeas Jessie e D’Lila foram fotografados pelo TMZ caminhando de mãos dadas com a mãe, Janice Combs. Logo atrás, também em silêncio e com semblante fechado, surgia Dana Tran, mãe de um dos filhos do cantor. A união do clã foi lida por muitos como um sinal claro: apesar das denúncias, os filhos estão ao lado do pai, pelo menos por agora.

Nenhum dos familiares respondeu às perguntas da imprensa. A escolha de permanecer em silêncio só aumentou o clima de mistério que ronda o caso. Enquanto isso, no tribunal, o advogado de defesa, Marc Agnifilo, reforçou: “Diddy é um homem inocente que não tem nada a esconder”.

As acusações, no entanto, são pesadas e incluem múltiplos processos civis. Os documentos falam de supostos esquemas de coerção, festas secretas e abusos encobertos por uma rede de poder e influência. Mesmo assim, o magnata insiste em sua inocência e afirma que a verdade virá à tona.