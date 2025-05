Gracyanne Barbosa revela o que ainda quer com Belo: "me sinto presa"

Um ano após o fim de um dos casamentos mais comentados do mundo dos famosos, Gracyanne Barbosa volta a fazer declarações sobre o ex-marido, o cantor Belo. A musa fitness, que participou no último domingo (11) do Votu Internacional Rodeo, em Votuporanga (SP), abriu o coração em entrevista ao portal LeoDias e revelou que, mesmo estando em outro relacionamento, ainda quer resolver tudo com o pagodeiro, inclusive, talvez reatar.

Gracyanne foi direta ao falar sobre o vínculo que ainda tem com Belo. “Tem uma separação de bens. Para ser bem honesta, não expus isso em nenhum lugar: a gente não sentou ainda pra conversar sobre isso”, revelou ela, reforçando que a separação formal sequer aconteceu. “A gente protelou muito, ainda estamos combinando de sentar para conversar sobre isso. Eu espero muito que a gente resolva isso, porque também é necessário colocar um ponto final para que a gente possa seguir a vida.”

Com sinceridade, Gracyanne admitiu que ainda guarda sentimentos fortes pelo cantor. Quando perguntada se ainda o ama, foi direta: “Eu amo.” A resposta veio antes de um desvio rápido de assunto, mas foi o suficiente para deixar no ar a possibilidade de reconciliação, mesmo com Belo assumindo recentemente um novo romance.

A ex-BBB também falou sobre a dificuldade de virar a página. “É muito difícil não resolver alguma coisa. Parece muito isso, que a vida está presa. Eu falo muito isso, que eu me sinto…”, confidenciou. A fala reforça o tom emocional e o impacto que a separação ainda causa na vida da influenciadora.

E o carinho por Belo segue evidente. No aniversário do cantor, ela publicou uma homenagem nos stories. “Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor, foi real, foi intenso, foi verdadeiro”, escreveu. “Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção.”