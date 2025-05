Virginia Fonseca na CPI das Bets: influenciadora recebe direito de silêncio

A terça-feira (13) promete ser quente em Brasília. Virginia Fonseca, está prestes a encarar um dos momentos mais delicados de sua carreira ao ser convocada para depor na CPI das Bets, que apura supostas irregularidades envolvendo casas de apostas online. O nome da influenciadora digital, que coleciona mais de 53 milhões de seguidores e contratos milionários, caiu como uma bomba nos corredores do Congresso.

Virginia foi convocada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que justificou o pedido citando a “expressiva popularidade e relevância, além da forte influência sobre milhões de seguidores no ambiente digital, onde já fez campanhas publicitárias para jogos de azar e apostas online”. Em outras palavras, a loira virou alvo por ser uma das maiores vitrines dessas plataformas, e o tamanho dos contratos assinados com as empresas só aumentou o interesse em ouvi-la.

A bomba estourou de vez quando veio à tona que Virginia teria recebido, segundo a revista Piauí, um adiantamento de R$ 50 milhões da empresa Esportes da Sorte, além de um acordo que previa 30% de comissão sobre tudo o que os usuários perdessem ao acessarem a plataforma pelo seu link personalizado. O negócio, apelidado de “cachê da desgraça alheia”, foi encerrado pouco tempo depois. Mas Virginia não ficou de fora do jogo por muito tempo: logo assinou outro contrato, dessa vez com a polêmica Blaze, embolsando mais R$ 29 milhões por ano e repetindo o modelo de comissão.

Mesmo com toda a pressão, a influenciadora entra na sala de audiências amparada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes autorizou que Virginia permaneça em silêncio durante todo o depoimento, se assim desejar. Além disso, ela estará acompanhada de um advogado e terá seus direitos garantidos para não sofrer qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

“A famosa tem o direito de ser inquirida com dignidade, urbanidade e respeito, vedada sua submissão e quaisquer constrangimentos físicos ou morais”, determinou Mendes no despacho.