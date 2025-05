Marrone revela em áudio que perdeu a memória após a queda

O cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, sofreu um grave acidente no último sábado (10) durante uma apresentação. Ele caiu do palco, bateu a cabeça com força e precisou ser levado às pressas para o hospital. Desde então, está internado e se recupera de ferimentos sérios, mas o que mais chocou os fãs foi um áudio vazado, em que o próprio artista revela que chegou a perder a memória após o impacto.

“E aí, fala meu irmão, beleza? Eu caí do palco, mano. Acho que eu pisei em falso. Aquela luz estava me incomodando desde quando a gente subiu no palco. Estava me incomodando demais, e aí eu não me lembro. Quando eu acho que eu pisei falso lá, não sei. Caído, não me lembro não”, diz Marrone na gravação que circula nas redes sociais desde a manhã desta terça (13).

O tom do cantor é de espanto. Na mensagem, ele explica que só se deu conta do que havia acontecido quando já estava sendo atendido por médicos. “Mas agora que a minha memória voltou, graças a Deus. Aí o médico já me deu aqui os pontos da cabeça. Agora eu tô bem, mas na hora eu não lembro de nada, né? A gente não lembra não, quando eu vi o pessoal tinha me pegado, já tinha me levado na ambulância, mas tá tudo bem”, completa ele.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o acidente foi mais grave do que se imaginava. Além de um corte profundo próximo ao supercílio, que exigiu pontos, Marrone fraturou um dedo da mão esquerda, lesão que exigiu cirurgia imediata. E não para por aí: exames confirmaram que o artista está com cinco costelas trincadas.