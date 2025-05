Isabel Veloso anuncia remissão total de câncer terminal

Aos 18 anos, a influenciadora Isabel Veloso anunciou, nesta segunda-feira (12), que está em remissão completa do linfoma de Hodgkin, doença que a deixou conhecida nas redes sociais após um diagnóstico terminal. A notícia chega pouco mais de um ano depois de os médicos estimarem que ela teria, no máximo, seis meses de vida.

“Estou em remissão completa”, declarou Isabel, emocionada, em vídeo publicado nas redes sociais. A confirmação veio após novos exames realizados no início de maio. Embora ainda esteja em acompanhamento, a jovem retomou a esperança e estuda a possibilidade de um transplante de medula com a irmã, compatível em 50%.

A jornada de Isabel com o câncer começou em 2021, aos 15 anos, e foi marcada por momentos devastadores. Após múltiplas sessões de quimioterapia e um transplante, ela chegou a ser considerada curada em novembro de 2023. Mas o alívio durou pouco: em fevereiro de 2024, a doença retornou agressivamente, com um tumor de 17 centímetros alojado entre o coração e o pulmão.

Em março, os médicos já falavam em cuidados paliativos. A situação parecia irreversível, e Isabel ainda enfrentou complicações graves, como pancreatite autoimune, hepatite e uma cirurgia para retirada da vesícula. O uso de morfina a deixou com alucinações e perda de memória.

Mesmo com tantas reviravoltas, a jovem seguiu compartilhando sua rotina de luta, e também enfrentando críticas. Algumas mensagens sugeriram que ela teria exagerado a gravidade da doença para obter benefícios como o salário-maternidade. A acusação foi classificada por sua equipe como “calúnia, injúria e difamação”, e medidas legais foram anunciadas.

Outro episódio que gerou revolta entre seus seguidores foi a demissão de Isabel de uma farmácia onde trabalhou por apenas dois dias. Ela afirma ter sido dispensada após revelar sua condição de saúde. Segundo a influenciadora, o empregador teria dito que “uma pessoa assim não dá lucro”.

Hoje, vivendo em Curitiba e cuidando do pequeno Arthur, seu filho recém-nascido, Isabel tenta recomeçar com cautela. “Remissão não significa cura, mas é o mais próximo disso que eu já estive”, disse. Entre aplausos e julgamentos, ela segue no centro das atenções, e continua provando que sua história está longe de acabar.