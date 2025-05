Virginia revela na CPI das Bets que não ganha com perda dos seguidores

Durante o depoimento na CPI das Apostas Esportivas, que ocorre nesta segunda-feira (13) no Senado Federal, em Brasília, a influenciadora Virginia Fonseca quebrou o silêncio sobre os termos de seu contrato com a empresa Esportes da Sorte, alvo de intensos debates e acusações nos últimos meses.

Acusada de lucrar com as perdas financeiras dos seguidores, Virginia negou categoricamente essa narrativa e trouxe uma nova versão dos fatos. Segundo ela, o contrato previa um bônus de 30% da empresa caso ela conseguisse dobrar o lucro da plataforma, sem qualquer menção a comissões baseadas em perdas dos usuários, a meta inclusive não foi batida e ela só ganhou o valor fixo.

"Apanhei calada, porque na época eu não podia me pronunciar publicamente. Mas aqui posso esclarecer", declarou a influenciadora, ao afirmar que só agora, com orientação jurídica, teve respaldo para tornar a cláusula pública. Ela ainda se colocou à disposição da CPI e disse estar disposta a entregar o contrato na íntegra à comissão, se for necessário.

A fala da empresária trouxe um novo tom ao depoimento, que segue em andamento na Comissão Parlamentar de Inquérito.