Deborah Secco confirma namoro com Dudu Borges

Deborah Secco está amando novamente, e dessa vez, longe dos holofotes. Após o fim de seu casamento de nove anos com Hugo Moura, com quem tem a filha Maria Flor, de 9 anos, a atriz acaba de confirmar que está em um relacionamento com o produtor musical Dudu Borges. Os dois foram flagrados juntos pela primeira vez durante o show de 20 anos da dupla Jorge & Mateus, em São Paulo, em abril deste ano, e desde então os rumores só aumentavam. Agora, é oficial.

Durante o SPFW, Deborah abriu o jogo em entrevista ao Gshow e revelou que, diferente de seus relacionamentos anteriores, optou por uma nova postura ao lado de Dudu: a discrição. “O Dudu é um cara muito discreto. A gente vai seguir essa relação de forma bem discreta também. A gente pode dizer que está feliz, mas é só isso”, afirmou a atriz, sem entrar em detalhes.

A declaração vem logo após semanas de especulações sobre o novo romance da estrela, que está entre os nomes mais comentados do entretenimento desde que voltou à solteirice. Mas parece que, dessa vez, Deborah está priorizando a paz. “Estou num momento de muita felicidade mesmo, em paz, mas preferindo me manter discreta. Acho que Dudu é um cara muito reservado e sempre respeito muito o jeito que as pessoas escolhem viver e, mais uma vez, vou fazer isso”, completou.