Luana Piovani compara Virgínia Fonseca a Suzane von Richthofen

Após tecer duras críticas à influenciadora Virgínia Fonseca por sua participação na CPI das Apostas, a atriz Luana Piovani voltou a causar indignação nas redes sociais ao repostar uma imagem que colocava Virgínia lado a lado com Suzane von Richthofen, condenada por matar os próprios pais em 2002. A comparação, feita nos Stories do Instagram de Piovani, deixou a internet em choque.

A montagem mostrava Virgínia em sua ida ao Senado, usando um moletom preto com o rosto de uma das filhas estampado, ao lado de uma foto antiga de Suzane com um moletom vermelho de personagem infantil. A legenda da publicação questionava o “figurino pueril” adotado por mulheres que enfrentam acusações públicas. “Por que essas meninas, quando são acusadas de alguma ilegalidade, o figurino sempre remete a algo pueril? Moletons com motivos infantis farão elas parecerem honestas, decentes e boa gente? A verdade não rima”, dizia o texto.

E não parou por aí. Luana, conhecida por não medir palavras, usou o momento para criticar diretamente a fala de Virgínia em Brasília. "Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela", escreveu a atriz, inflamando ainda mais a polêmica.