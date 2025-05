Místico revela futuro de Sophie Charlotte e Xamã: "almas de outras vidas"

A reconciliação de Sophie Charlotte e Xamã movimentou as redes sociais nesta semana, mas quem colocou ainda mais fogo na história foi o vidente e espiritualista Roberio de Ogum, conhecido por suas previsões certeiras (e muitas vezes polêmicas) sobre o destino dos famosos.

Em nova declaração, ele afirma com todas as letras: “Esse amor é eterno. Vem de outras vidas. É coisa de alma gêmea”. Nas redes sociais, fãs da atriz e do cantor se animaram com a afirmação.

Segundo Roberio, o casal, que vinha de uma separação recente e surpreendeu o público ao surgir junto novamente, está ligado por laços espirituais profundos. “O plano espiritual me mostra claramente que esse relacionamento da Charlotte e o Xamã é relacionamento trazido de vidas passadas... Tem tudo para dar certo."

A reconciliação de Sophie e Xamã dividiu opiniões nas redes. Após meses afastados, os dois foram flagrados em clima de romance novamente, reacendendo rumores e debates sobre idas e vindas no mundo dos famosos. Agora, com a declaração de Roberio, o assunto ganhou uma nova camada: será que esse amor é predestinado?

Para Roberio a resposta é: sim! E ele não é novato em prever o futuro das celebridades. O médium já cravou separações e reconciliações de casais midiáticos, falou sobre a trajetória de artistas em ascensão e até antecipou reviravoltas políticas. Polêmico e místico, seu nome sempre gera debates entre céticos e seguidores fiéis.

Entre suas previsões mais comentadas, estão o fim do casamento de Zezé Di Camargo, a reviravolta na carreira de Juliette Freire, ainda antes do BBB 21 e a vitória de Lula nas últimas eleições — meses antes das pesquisas apontarem vantagem.

Agora, ele aposta alto sobre Sophie e Xamã: “Eles vão ficar eternamente. É amor para vida toda."

A Profecia: amor eterno ou bomba-relógio?

Apesar do tom otimista, Roberio faz um alerta:

"É preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter muita tolerância”. Segundo ele, o reencontro das almas exige maturidade emocional — algo que nem sempre combina com a vida pública intensa de artistas como Sophie e Xamã.