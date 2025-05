Sem água em casa, Gracyanne leva a família para tomar banho na academia

Na noite desta quinta-feira (22), Gracyanne Barbosa ficou sem água em casa e decidiu reunir a família e partir para a academia, mas para tomar banho.

“Em casa não tem internet, não tem água, não temos nada”, desabafou ela, entre risadas, em vídeos postados nas redes sociais. Com roupão e toalha, Gracyanne não se intimidou com os olhares alheios. “O povo na ‘acd’ olhando”, relatou, se divertindo com a cena. “Vim de roupão e nem tô com vergonha”, brincou, mostrando que o constrangimento passou longe.

A influenciadora, que já declarou diversas vezes que a academia é sua “segunda casa”. Ao lado da mãe e de outros familiares, ela driblou o imprevisto e ainda terminou a noite com um jantar em grupo.