Sophi Delyon estreia na TV e relança a era das "gostosas de domingo"

Ela fatura alto na web vendendo fotos e vídeos picantes para um público fiel que mistura geeks, curiosos e amantes do "proibido". Agora, Sophi Delyon dá um passo além: a criadora de conteúdo adulto, conhecida como "musa nerd", acaba de estrear no programa Para Aqui, da RedeTV, atração inspirada no estilo irreverente e sensual que consagrou as famosas "panicats".

Com carisma, curvas e atitude, Sophi surge como símbolo de uma nova geração de mulheres que não pedem licença para ocupar espaço, seja nas plataformas +18 ou na televisão aberta.

“Tem gente que ainda acha que mulher sensual não pode ser divertida, inteligente e dona do próprio corpo. Estou aqui para provar o contrário”, dispara a modelo, que fatura alto com conteúdos exclusivos para maiores de 18 anos e agora divide os bastidores com câmeras de TV, roteiros e plateia.

Sua estreia no Para Aqui relança a memória afetiva de quem cresceu vendo musas como Sabrina Sato, Nicole Bahls e Juju Salimeni, mas com uma pegada atual: empoderada, digital e sem pudores. "Sou como uma panicat do século 21, mas com perfil no OnlyFans", brinca. “As gostosas de domingo voltaram”, anuncia.

Nos bastidores, a repercussão já é intensa. Sophi inclusive dividiu o que acontece por trás das câmeras com seus fãs. "Os seguidores ficaram enlouquecidos com minha estreia na TV. Já querem até leilão para arrematar o biquíni fio dental que usei na primeira gravação", conta rindo. “Também vou lançar uma coleção proibidona inspirada nos quadros da TV”.