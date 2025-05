Otaviano Costa e Flávia Alessandra se afastam e surgem boatos de separação

Nos últimos dias, o distanciamento de Otaviano Costa e Flávia Alessandra virou alvo de especulações nas redes sociais. Fãs chegaram a questionar a possível separação, mas o apresentador tratou de romper o silêncio e explicar o motivo da mudança de rotina. “Tô morando aqui em São Paulo, passando de três a quatro dias distante da minha família, nessa casa separada, nesse local que eu estou começando a chamar de casa. Mas eu tô aqui por conta da minha profissão, nada mais”, afirmou ele, ao falar sobre sua nova rotina longe do Rio de Janeiro.

À frente do Melhor da Noite, na Band, Otaviano destacou que a decisão foi estritamente profissional. “É por conta do Melhor da Noite (…) E não tá sendo nada fácil”, confessou, antes de criticar o tom sensacionalista adotado pela imprensa: “Veículos estão colocando como se isso tivesse sido uma escolha minha e da Flávia, do relacionamento. Não, não foi uma decisão do casamento. Claro que a Flávia me apoiou, mas pra eu conseguir realizar meu trabalho. Tô morrendo de saudade dela”.

Apesar da distância, o casal mantém a chama acesa. “Claro que quando a gente se reencontra no sábado, a gente fica com muita vontade um do outro, aquele fogo, aquela faísca, apimenta mais. Mas é desafiador estar aqui sem a minha família, mas é uma escolha apenas profissional”, concluiu Otaviano, reafirmando que o casamento segue firme.