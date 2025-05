Tuca Andrada dispara contra Cássia Kis: "maluca"

Tuca Andrada voltou a enfrentar o próprio resultado de suas palavras ao comentar a mais recente entrevista de Cássia Kis, na qual a atriz faz duras denúncias à Lei Rouanet. Para o protagonista de diversas produções na TV, cinema e teatro, há uma contradição inescapável entre discursos e trajetórias.

Em conversa com o site Entretêmeio, Tuca não poupou adjetivos: “Eu acho ela uma doida, maluca. Acho que você se juntar a um governo que destrói toda a maneira de se fazer arte nesse país, o cinema, o teatro, a própria televisão. Uma pessoa que se junta a um governo que chama atores e atrizes de vagabundos, de mamateiros”. A declaração reacende um debate sobre liberdade de expressão e as fronteiras entre posicionamento político e carreira artística.

O ator também questionou o caráter de quem usufruiu de recursos públicos para se consagrar: “Ela? Uma atriz do calibre que ela tem. Não é porque você é bom ator que você é bom caráter. Caráter e talento são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa que se propõe a isso eu não tenho que ter nenhum respeito”. A fala coloca em xeque valores pessoais e profissionais, suscitando reações calorosas nas redes sociais.

Para completar o ataque, Tuca resgatou o histórico de Cássia com os incentivos: “Foi uma pessoa que cresceu usando a Lei Rouanet, fez muitas peças com a Lei Rouanet, tem muitos colegas e amigos que não têm o nível de vida dela”. Ao recordar a dependência de boa parte da classe artística a esses mecanismos, o ator inflama uma discussão fundamental sobre o futuro do financiamento cultural no país.