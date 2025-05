Debora Bloch corta entrevista após pergunta sobre sexo

Em entrevista ao canal do jornal O Globo no YouTube, exibida na quinta-feira (22), a atriz Debora Bloch, que interpreta Odete em Vale Tudo, foi encurralada com indagações sobre sexo e casamento na maturidade e decidiu cortar o assunto.

A jornalista Maria Fortuna iniciou o tema ao comparar fases da vida: “O casamento na maturidade deve ser bem interessante, né? O sexo muda? É diferente? Ele é fundamental?”. Debora reconheceu a importância do companheirismo: “O casamento na maturidade, eu brinco muito com o João, a gente fica rindo muito às vezes, falando merda, enfim, e a gente fica assim, ‘olha como é bom o casamento na maturidade’, porque é só imaturidade, mas o humor é muito importante. Você se divertir com a pessoa e você ter troca. Ter troca no humor, intelectual, eu acho que a troca é o mais importante que tudo”.

Quando a repórter insistiu, “Mas esse modelo de casamento ainda funciona pra você?”, Debora rebateu: “Que modelo?”. Questionada se seu relacionamento era monogâmico, a artista confirmou: “É monogâmico”. Logo em seguida, ao ser provocada novamente sobre sexo, afirmou com firmeza: “Eu não falo sobre a minha vida sexual. Sabe porquê? Eu acho que é do âmbito da minha intimidade. E toda vez que eu vou dar uma entrevista as pessoas querem saber da vida sexual das atrizes. Por que? É a minha vida, é a minha intimidade”.

Ao descrever os limites que estabelece entre palco e vida privada, Debora destacou: “Eu tô feliz, agora como é, como não é, é do âmbito pessoal, íntimo, não é do âmbito público. E eu acho que isso não tem nada a ver com ser livre, com liberdade, eu acho que eu sou uma pessoa livre, mas eu gosto de preservar parte da minha vida, que é pouca, que não é pública. E eu acho que isso aí é uma parte da minha vida que não diz respeito a ninguém. Eu entendo que as pessoas são curiosas, mas eu acho que eu posso falar das coisas que importam através do trabalho, não precisa ser expondo a minha vida”.