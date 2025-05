Maíra Cardi e Thiago Nigro fecham as pirâmides do Egito só para eles

Maíra Cardi e o marido, Thiago Nigro revelarem que tiveram as pirâmides de Gizé fechadas exclusivamente para o casal. A influenciadora, de 41 anos e grávida, publicou fotos em que aparece usando um vestido que realça a barriguinha e descreveu a experiência como “mágica” e “inexplicável”: “Ontem aconteceu algo ÚNICO, o Egito fechou as pirâmides apenas para nós, para nos proporcionar algo mais que mágico! Uma viagem ÚNICA, inexplicável, inenarrável, nada que possamos escrever descreve o que estamos vivendo, e com a companhia certa que faz valer tudo. Egito só para nós, um jantar nas pirâmides ao pôr do sol”.

No YouTube, Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, adiantou gravações sobre “O segredo da prosperidade do Egito”, mostrando que aliaram turismo a conteúdo para o canal de finanças.

A revelação gerou divisão entre os internautas. Alguns seguidores reagiram com tom de admiração: “Deve ser muito bom ser rico, né, um dia quero experimentar” e “Deixa as pessoas serem felizes e ter dinheiro deve ser bom demais”. Já outros apontaram prepotência: “Quanta prepotência! Qual a necessidade disso?” e “O que o dinheiro não faz... chega a ser ridículo”.