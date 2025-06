Lexa assume posto de madrinha de bateria da Dragões da Real

Depois de um afastamento estratégico do Carnaval em 2025 por questões de saúde, a cantora Lexa retoma seu posto entre os grandes nomes da avenida. Agora coroada madrinha de bateria da Dragões da Real, uma das escolas mais tradicionais de São Paulo.

Segundo o portal LeoDias, o anúncio oficial será feito nesta quarta-feira, 4 de junho. A escolha de enrredo da escola é “Escola de Gente Feliz”.

“Tenho certeza que vem outra ruptura, algo diferente e que a gente nunca fez, em busca de trazer uma nova Dragões, com um novo visual, para encantar todas as pessoas que gostam da Dragões e gostam do Carnaval”, afirmou o diretor geral de harmonia, Rogério Félix, em entrevista ao SRzd.

Lexa, que brilhou por anos na Unidos da Tijuca, ficou de fora da última edição da Sapucaí por recomendações médicas. Mas seu retorno agora, em um dos cargos mais cobiçados do Carnaval, sinaliza não só uma recuperação, mas uma retomada em grande estilo.

A Dragões da Real será a terceira escola a desfilar no sambódromo do Anhembi, no dia 13 de fevereiro de 2026. E o clima nos bastidores já é de pura euforia.