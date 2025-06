Blogueirinha e Edson Formaggio anunciam separação após 8 anos juntos

Bruno Matos, de 31 anos, a Blogueirinha, e Edson Formaggio não são mais um casal. A informação foi confirmada na noite deste domingo (1º), por meio de um comunicado publicado por Edson em seu perfil do Instagram.

O término encerra uma trajetória de oito anos de união, marcada por companheirismo e respeito, segundo o relato de Edson. “Depois de muito diálogo, carinho e respeito, eu e o Bruno decidimos encerrar o nosso casamento, foram 8 anos de história, e uma história linda, que deu super certo”, escreveu ele.

No texto, Edson também destacou que a separação não veio por um fato isolado, mas por um processo gradual: “Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito”.

A Blogueirinha, persona que Bruno interpreta com humor ácido e sarcasmo, ainda não se pronunciou sobre o assunto. O silêncio da influenciadora digital após o comunicado do ex-marido tem deixado fãs ainda mais atentos.

Apesar da ruptura, Edson fez questão de reforçar que a separação foi amigável. “Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante um na vida do outro. Não existe ressentimento, traumas ou qualquer desavença, apenas a compreensão de que nossos caminhos agora precisam seguir de formas diferentes”, declarou.

Ele ainda agradeceu aos seguidores que acompanharam o relacionamento ao longo dos anos: “Agradeço a todos que sempre torceram por nós. Agradeço aos fãs do Bruno que sempre me acolheram com tanto amor e carinho. Espero que compreendam esse momento com a mesma maturidade e afeto com que temos lidado com ele”.