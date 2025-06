Conheça Nayane Porto, pilota de 23 anos que salvou a vida de Lívia Andrade

Uma jovem pilota de apenas 23 anos foi a responsável por salvar a vida da apresentadora Lívia Andrade e de outros passageiros após uma falha grave durante um voo com destino a São Paulo.

A aeronave levava Lívia, o marido Marcos Araújo e o DJ norte-americano Kevin Brauer, quando apresentou problemas no trem de pouso. Em meio ao risco iminente, Nayane e o copiloto Neto Lima agiram com precisão cirúrgica, seguindo todos os procedimentos previstos no manual do fabricante da aeronave. A decisão rápida da comandante foram cruciais para garantir que todos saíssem ilesos.





Nascida em Goiás, Nayane se formou em Ciências Aeronáuticas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e obteve sua licença de Piloto Comercial (PC) no Aeroclube de Goiás. Aos 23 anos, ela já atua em uma empresa de táxi aéreo de Goiânia e tem experiência acumulada em voos de diferentes portes. No final de abril, ela comemorou um marco importante em sua carreira: seu primeiro voo internacional, com destino a Las Vegas, nos Estados Unidos.

Discreta, mas com carisma de sobra, Nayane também se destaca nas redes sociais. Produzindo conteúdos sobre aviação e bastidores da rotina como pilota, ela soma mais de 130 mil seguidores no Instagram e 210 mil no TikTok, e, após o incidente com a aeronave, viu seu nome se tornar sinônimo de competência e coragem.

Enquanto os detalhes do voo com falha não foram divulgados oficialmente pela companhia aérea, o que se sabe até agora é que foi a frieza de Nayane que evitou uma catástrofe. “Salvou vidas com técnica, não com sorte”, comentou um colega de profissão em uma publicação.