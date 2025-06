Solteiro, Zé Felipe pede forças em oração após fim com Virginia Fonseca

O fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca ainda repercute fortemente nas redes sociais e, ao que tudo indica, os dias têm sido de reclusão e fé para o cantor sertanejo. Em um momento íntimo, Zé compartilhou uma oração, evidenciando o peso da fase atual de sua vida.

Já de volta ao Brasil e hospedado na casa dos pais, o filho de Leonardo dividiu com os seguidores um clamor por proteção espiritual. “Boa noite Senhor, que eu não saia da tua presença. Mesmo quando o mundo grita, que eu ouça Tua voz suave”, escreveu ele, deitado em sua cama. E seguiu: “Quando eu me sentir fraco, que Tua força me sustente. Não permitas que o meu coração se afaste de Ti, pois é em Ti que encontro paz, direção e vida. Fica comigo, Senhor, hoje e sempre.”

Fãs especulam o estado emocional do cantor. Após cinco anos de relacionamento com Virginia, com quem tem duas filhas, Zé parece tentar encontrar na espiritualidade um novo rumo em meio aos recentes acontecimentos.