Ignite: conheça a lipo queridinha que promete 10x mais retração de pele

A busca por lipoaspirações com resultados mais naturais, seguros e com melhor recuperação impulsionou o avanço de novas tecnologias no campo da cirurgia plástica. Ao lado do desejo por definição corporal, cresceu também a preocupação com a qualidade da pele após o procedimento, especialmente em pacientes com maior tendência à flacidez. Nesse cenário, técnicas que associam lipo à retração cutânea passaram a ganhar destaque entre cirurgiões e pacientes.

É nesse contexto que surge o Ignite, uma inovação que promete trazer novos e melhores resultados em lipoaspiração. A tecnologia chega oficialmente à clínica dos cirurgiões plásticos Dr. Cristian Haesbaert e Dra. Raquel Camelo na próxima semana. Prometendo tratar a pele de dentro para fora, estimulando a produção de colágeno em diferentes camadas e promovendo uma retração mais eficiente e segura.

“O Ignite não é apenas uma evolução tecnológica, é um divisor de águas nos tratamentos de contorno corporal”, explica o Dr. Cristian Haesbaert. “A tecnologia permite uma atuação em várias camadas da pele, da mais profunda à mais superficial, estimulando colágeno de dentro para fora. Isso contribui para uma pele mais firme e uma recuperação mais segura e eficaz.”

O segredo do Ignite está na sua capacidade de promover a compactação dos tecidos com mais precisão, tornando-o ideal tanto para quem busca o efeito ‘skin tightening’ após a lipoaspiração quanto para pacientes que têm maior flacidez de pele. “É uma tecnologia que oferece mais controle para o cirurgião e mais tranquilidade para o paciente”, completa a Dra. Raquel Camelo.

A expectativa pelo lançamento já é grande. Na véspera da chegada oficial do Ignite, os especialistas vão realizar uma live especial para apresentar detalhes do procedimento, tirar dúvidas e mostrar por que o método tem sido considerado um dos mais promissores no universo da cirurgia plástica.

Segundo os médicos, o Ignite representa não apenas um avanço estético, mas também uma melhora significativa na segurança e na previsibilidade dos resultados. “Estamos trazendo para nossos pacientes o que há de mais moderno e eficiente no mundo da cirurgia plástica, sempre com foco na excelência e no bem-estar”, conclui o Dr. Cristian.