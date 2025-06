Fernanda Lima expõe dificuldades na vida íntima com Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima abriu o jogo sobre a vida íntima com Rodrigo Hilbert. Em participação no Surubaum, podcast comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a apresentadora surpreendeu ao revelar que o casal tem enfrentado desafios na rotina sexual, e o motivo seria a correria do dia a dia.

“Não está fácil na minha casa”, admitiu Fernanda, sem rodeios. Segundo ela, os compromissos profissionais têm deixado pouco espaço para momentos a dois. “O sexo… Não está fácil. É que a vida vai ficando muito corrida”, explicou.

Durante o bate-papo, ela contou uma conversa sincera com o marido: “Eu disse para ele: ‘A gente precisa, né?’. E ele falou: ‘É, um pouquinho’. Aí eu falei: ‘Não, um pouquinho, não’”, recordou.

Sempre com bom-humor, Fernanda ainda revelou a resposta inusitada de Rodrigo: “Aí ele: ‘Mas, para quem não tem nada, um pouquinho já está bom’”. A declaração divertiu os apresentadores e rapidamente ganhou as redes sociais.