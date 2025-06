Zé Felipe decide onde vai morar após separação de Virgínia Fonseca

Zé Felipe está de volta ao Brasil e, com o fim de seu casamento com Virgínia Fonseca, o cantor já tomou uma decisão sobre onde vai fixar residência. Após uma temporada em Portugal dedicada a compromissos profissionais, ele desembarcou no país no último domingo (1º) e seguiu direto para a casa da mãe, Poliana Rocha, em Goiânia.

A influenciadora fez questão de registrar o reencontro em suas redes sociais e emocionou os seguidores ao mostrar um momento de carinho entre o filho e um dos netos. A chegada do sertanejo ao Brasil aconteceu na véspera da festa de quatro anos de sua filha mais velha, Maria Alice, fruto da relação com Virgínia.

Embora não tenha conseguido participar do aniversário de Maria Alice na última sexta-feira (30), por conta da agenda de shows, Zé Felipe fez questão de prestar uma homenagem à menina. Além de uma mensagem carinhosa nas redes, ele também conversou com a filha por chamada de vídeo.

Segundo pessoas próximas, é na capital goiana que ele pretende permanecer, agora em uma nova fase da vida após a separação.