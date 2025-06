Esposa de MC Poze é citada em operação contra lavagem de dinheiro de facção

O nome de Vivi Noronha, influenciadora digital e esposa do cantor MC Poze do Rodo, apareceu no centro de uma operação de grandes proporções deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira (3). A ação mira uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro ligada diretamente ao Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país.

A operação acontece poucos dias após a morte de Fhillip da Silva Gregório, conhecido como Professor, apontado como o chefe do esquema. Ele foi encontrado sem vida no último domingo (1º) e, segundo a polícia, a principal hipótese é suicídio após uma briga com uma amante. Até o momento, os investigadores não identificaram uma conexão direta entre a morte e a investigação.

Com apoio de agentes das delegacias especializadas de Roubos e Furtos (DRF), de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A Justiça também determinou o bloqueio de 35 contas bancárias e a indisponibilidade de bens e valores suspeitos. Segundo as autoridades, o esquema criminoso pode ter movimentado aproximadamente R$ 250 milhões.

Vivi, que é mãe dos filhos de MC Poze do Rodo e tem presença forte nas redes sociais, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso. O nome do cantor, até o momento, não foi relacionado diretamente à investigação.