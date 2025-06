Jojo Todynho sofre nova tentativa de roubo: "É sobre sobrevivência"

Jojo Todynho voltou a usar suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a insegurança nas ruas do Rio de Janeiro. Aos 28 anos, a influenciadora revelou, por meio dos stories, que escapou por pouco de mais uma tentativa de roubo de carro, a segunda em menos de dois meses.

Visivelmente abalada, ela mostrou detalhes do veículo após o episódio: “Estão vendo esses lascadinhos? Olha minha roda como é que está. É a segunda vez, dentro de dois meses, que tentam me roubar, mas eu passo por cima, jogo pro alto, tô nem aí”, relatou Jojo, ao mostrar os danos no automóvel.

Desta vez, ela contou que agiu por instinto e decidiu fugir da abordagem: “Hoje não joguei [o assaltante] pro alto, não, mas dei fuga. Ralei meu carro todinho, mas é isso. Esse é o Rio de Janeiro”, desabafou, revoltada com a frequência dos casos de violência.

A artista também aproveitou para criticar duramente o descaso com a segurança pública e alertou os seguidores sobre a dura realidade enfrentada por quem vive na cidade: “Acham que aqui a vida é um morango, só que não é assim. Enquanto uns estão preocupados com coisas fúteis, outros estão aí na tentativa do dia a dia de ter uma sobrevivência mínima.”

Encerrando seu desabafo, Jojo reforçou que, apesar de tudo, segue firme: “Blindada sempre por Deus.”