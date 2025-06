Quem é o ex-Raça Negra que foi encontrado desacordado e morrreu em SP?

Edson Bernardo de Lima, mais conhecido como Café, ex-músico do grupo Raça Negra, morreu aos 69 anos após ser encontrado desacordado em uma calçada da zona leste de São Paulo. O artista, que viveu anos de glória nos palcos, era dependente químico e vivia em situação de rua.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Café foi encontrado no último domingo (1º/6) por populares que acionaram o resgate. Inconsciente, ele foi levado inicialmente à UPA Carrão e, em seguida, transferido para o Hospital Municipal do Tatuapé, onde faleceu pouco depois. O corpo foi identificado por familiares no Instituto Médico Legal (IML) Leste.

Durante o auge do grupo Raça Negra, Café era responsável pelo violão, um dos pilares da banda que conquistou o Brasil nos anos 1990. No entanto, após sofrer um derrame e perder os movimentos dos braços, viu sua carreira ser interrompida. Sem condições de continuar se apresentando, acabou se afastando da música.

Amigos próximos relataram que, após o acidente vascular, ele entrou em um processo de declínio emocional e acabou se afundando no uso de drogas. Sem apoio suficiente, passou a viver nas ruas do Rio de Janeiro, onde se mantinha como guardador de carros antes de se mudar para São Paulo.