Billie Eilish é flagrada aos beijos com Nat Wolff em Veneza; veja

Aos 23 anos, a cantora Billie Eilish foi clicada aos risos, brindando com taças de champanhe e trocando beijos com o ator Nat Wolff, de 30 anos, numa sacada em Veneza, na Itália, os registros foram divulgados pelo site DeuxMoi. O clima de intimidade captado nas fotos só reforça as especulações que circulam há meses sobre um possível romance entre os artistas.

GENTE? Billie Eilish e Nat Wolff se beijando recentemente. pic.twitter.com/ELKxF2lM6k — BILLIE UPDATES BR (@billieupdatesBR) June 8, 2025

Os primeiros sinais de que algo poderia estar acontecendo surgiram ainda em 2024, quando os dois foram vistos aproveitando juntos o Coachella, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, voltaram a chamar atenção ao deixarem juntos o iHeart Music Video Awards, em março. Na sequência, fontes revelaram ao PageSix que Billie e Nat teriam passado uma noite juntos em Nova York, longe dos holofotes.

Além das aparições públicas, os dois dividiram cena no videoclipe da música “CHIHIRO”, lançado por Billie e dirigido por ela mesma. No vídeo, os artistas protagonizam cenas intensas, com uma carga emocional que agora, à luz dos novos registros, ganha ainda mais contexto.

Por enquanto, nenhum dos dois comentou publicamente sobre a natureza do relacionamento.