Paolla Oliveira leva "nota 0" por gestual exagerado em 'Vale Tudo'

Depois de arrancar elogios e aplausos na Marquês de Sapucaí, Paolla Oliveira agora enfrenta uma maré nada favorável na TV. Interpretando Heleninha em Vale Tudo, a atriz passou de nota 10 no carnaval para nota 0 no horário nobre.

A interpretação de Paolla tem causado controvérsia especialmente pelo excesso de gestos. A colunista de novelas do jornal O Globo, Anna Luiza Santiago, foi direta ao avaliar o desempenho da atriz. “Para o gestual exagerado de Paolla Oliveira como Heleninha em Vale Tudo. Elementos de composição em excesso acabam atrapalhando”, escreveu ela em sua análise semanal.

Há quem diga que os trejeitos e expressões exageradas acabam roubando a naturalidade da personagem, tornando as cenas mais caricatas do que emocionantes. Outros, no entanto, saem em defesa de Paolla e afirmam que a proposta pode ser justamente homenagear a dramaticidade clássica da novela original.

Paolla ainda não se pronunciou publicamente sobre a repercussão. Esta é a segunda vez que ela interpreta um papel de peso em um remake, e a cobrança, naturalmente, também é maior. A personagem Heleninha, vivida por Renata Sorrah em 1988, marcou época, o que também contribui para o comparativo intenso entre as versões.