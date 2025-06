Cantor Léo sofre queimaduras no rosto durante show e segue cantando

O cantor Léo Oliveira, da dupla Léo & Raphael que já estava há cerca de 30 minutos no palco, foi surpreendido por um jato de fogo de um efeito especial que saiu do controle e atingiu seu rosto em cheio na festa no Rodeio do Pontal, interior de São Paulo no último sábado (7).

O sertanejo, visivelmente ferido, chegou a ter parte do rosto queimado e relatou que o produto usado no equipamento pirotécnico “grudou na pele” e demorou a apagar. “Ficou uns 5s, mais ou menos, pegando fogo e foi um desespero. Tem isopropílico, sei lá, e grudou, virou um óleo, sei lá, um trem na cara e não saía. Ficou pegando fogo. Apagou o fogo ali na hora”, detalhou.

Após passar pomada nas queimaduras, ele voltou ao palco e seguiu com a apresentação por mais 1h45. “Tá queimado pra p*rra, é que não tá aparecendo. Mas tá ardendo. Foi o seguinte: trocamos as máquinas de fogo, foi o primeiro show e elas não estavam funcionando”, explicou em um vídeo publicado depois do show.

A apresentação continuou, mas as marcas do acidente ficaram evidentes. “Tá tudo certo, ficou meio queimado na cara, não tem cílios”, disse ele, tentando manter o bom humor mesmo após o susto. A produção do evento ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente com o equipamento pirotécnico.