Ana Maria Braga chora ao vivo no 'Mais Você': "Coração esmagado de saudade"

Após um período afastada para gravar o novo reality Chef de Alto Nível, a apresentadora Ana Maria Braga foi recebida com um verdadeiro panelaço nos bastidores da Globo ao voltar ao Mais Você nesta segunda-feira (9) e não segurou as lágrimas ao vivo.

Logo no início do programa, Ana se deparou com uma retrospectiva de momentos marcantes de sua trajetória no programa matinal. Visivelmente tocada, ela desabafou diante das câmeras: “Chora lá, chora cá... É porque a gente acredita nas coisas, acredita na vida. (...) Bom estar de volta! Com um monte do carinho lindo. Eu estava morrendo de saudades! Meu coração estava até esmagado de vontade de estar com vocês aí do outro lado.”

A festa nos bastidores, comandada pela equipe que a acompanha há anos, incluiu música, dança e um reencontro carregado de afeto. “Quero agradecer a festa que minha turma fez aqui agorinha mesmo. Estava todo mundo rebolando, estava eu rebolando lá também”, contou ela, com o bom humor de sempre.

Louro Mané, companheiro de bancada da veterana, também não escondeu a emoção: “A saudade era grande que não cabia no coração. A gente está muito feliz de ter você aqui de novo com a gente.”

Durante o tempo fora do ar, Ana Maria esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, focada nas gravações do novo projeto gastronômico da emissora, que estreia em julho. No período, o Mais Você foi comandado por Talitha Morete e Fabrício Battaglini.