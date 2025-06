Cantor da Banda Djavú tem fotos íntimas vazadas após golpe

Ghabriel, vocalista da Banda Djavú, veio a público para relatar que foi vítima de um esquema de extorsão após acreditar estar negociando uma campanha publicitária para uma marca de roupas íntimas masculinas. A proposta, no entanto, terminou com o vazamento de fotos íntimas do cantor, que afirma ter sido enganado por um falso empresário.

“Passando pra falar sobre o golpe que eu sofri. Uma pessoa se passou por uma empresa multinacional, falou de uma campanha muito grande sobre o verão e tal, e eu acabei enviando algumas fotos para essa pessoa”, contou ele nas redes sociais.

Segundo Ghabriel, o suposto contratante solicitou imagens em que ele aparecesse usando apenas cueca ou sunga, em tom casual e "caseiro", alegando que as fotos seriam utilizadas para uma ação de verão nas redes sociais. “Podem ser fotos aleatórias mesmo, caseiras. Sunga ou cueca, sendo box serve. Não precisa ser de estúdio”, teria dito o golpista durante a troca de mensagens.

A promessa era de um pagamento de R$ 32 mil pela participação na campanha e pelas publicações no Instagram. No entanto, após o envio das imagens, o cantor afirma ter sido ameaçado e viu suas fotos íntimas vazarem na internet. O caso tomou proporções preocupantes, levando Ghabriel a registrar um boletim de ocorrência.

A denúncia está agora sob investigação policial. A agência mencionada na conversa veio a público e negou que o cantor tenha sido vítima de qualquer golpe, afirmando, em nota à colunista Fábia Oliveira, que a denúncia de extorsão “não condiz com a realidade”.