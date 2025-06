Ana Castela passa mal e toma soro nos bastidores: "Não tá sendo fácil"

Ana Castela, de 21 anos, enfrentou um momento tenso durante a gravação de um novo projeto nesta segunda-feira (9). A boiadeira, que havia acabado de cumprir uma agenda de shows em Minas Gerais e São Paulo no fim de semana, apareceu em seus stories recebendo soro na veia após sentir dores abdominais fortes.

Sem esconder o cansaço, a artista surgiu em um vídeo com semblante abatido e fez um desabafo direto aos fãs: “Boa tarde, vocês acham que é fácil? Não tá sendo fácil!”, disse, mostrando o braço com o acesso ao soro.

Ana tentou tranquilizar o público: “Gente, mas tá tudo bem, tá? Assim, eu tive uma dor de barriga muito forte”. O mal-estar foi tão intenso que, segundo ela, provocou lágrimas. “Olha como eu tô, né? De chorar, eu chorei, gente. Doeu muito, assim. Tá fod”*, afirmou.

Com uma maratona de apresentações, Ana tem mostrado os bastidores de sua rotina agitada e não esconde o impacto físico do ritmo puxado. Ainda assim, após receber o atendimento, ela voltou à ativa e seguiu com as gravações, revelando os bastidores do novo projeto em suas redes sociais.