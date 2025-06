MrBeast fecha parque da Disney para encontro com a noiva; saiba o valor

Considerado o maior youtuber do mundo, o influenciador de 27 anos Jimmy Donaldson, o MrBeast, não economizou na hora de surpreender a noiva, Thea Booysen. Ele alugou nada menos que um parque da Disney inteiramente para um encontro romântico, e o valor gasto surpreende.

A Disneylândia, que normalmente recebe cerca de 120 mil visitantes por dia, foi fechada exclusivamente para o casal e alguns convidados seletos. MrBeast decidiu gravar uma série de encontros com a noiva como forma de passar mais tempo ao lado dela. “Passo entre 20 e 25 dias por mês gravando vídeos, e não consigo dedicar tempo suficiente com ela. É por isso que quis fazer esse vídeo”, explicou.

Na proposta, cada date teve um custo diferente, variando de apenas US$ 1 a impressionantes US$ 100 mil. Mas foi no passeio à Disneylândia que MrBeast extrapolou, o encontro custou US$ 500 mil, o equivalente a cerca de R$ 2,78 milhões na cotação atual. “Vamos ter os encontros românticos mais caros do mundo, como este, que inclui todo o parque da Disneylândia só para nós”, contou.

O momento exclusivo ainda reuniu influenciadores, amigos próximos e até a cantora Madison Beer. Eles passearam pelas áreas temáticas de “Star Wars” e do castelo da Bela Adormecida, jantaram no parque e assistiram a um desfile privado com personagens como Olaf, de Frozen, e Woody, de Toy Story.

“A Disney não entrega as chaves do parque para qualquer um, mas, para esse encontro único na vida, tivemos o parque inteiro só para nós […] Não sei por que a Disney fez tudo isso por nós, mas obrigado”, disse MrBeast, antes de brindar: “Um brinde ao maior encontro da história”.

Com um patrimônio estimado em US$ 1 bilhão, mais de R$ 5 bilhões, e faturamento anual na casa dos R$ 485 milhões, MrBeast não apenas domina a internet, como agora parece estar ditando uma nova tendência para o romance em grande escala.