Integrantes do BTS deixam o exército sul-coreano

RM e V, do BTS - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Depois de 18 meses longe dos palcos, RM e V estão oficialmente de volta à vida civil. Na manhã desta segunda-feira (10) na Coreia do Sul, ainda noite de domingo no Brasil, os dois integrantes do BTS foram dispensados do serviço militar obrigatório e deixaram a base sob aplausos e câmeras.

O momento aguardado pelos ARMYs, aconteceu com direito a fotos, sorrisos e emoção. Na saída do quartel, os idols foram recebidos por um grupo de fãs que, mesmo a distância, marcaram presença para registrar o fim desse capítulo na carreira dos astros do K-pop.

Em comunicado, a BigHit Music revelou que o primeiro contato com os fãs após o período militar será em Chuncheon, cidade ao norte do país. A expectativa é de que a volta de RM e V represente também um novo ciclo para o grupo, que se prepara para retomar as atividades em breve.

Ambos se alistaram juntos em 11 de dezembro de 2023, no Centro de Treinamento do Exército Coreano, em Nonsan. Desde então, seguiram caminhos diferentes dentro da corporação, enquanto V integrou a Força-Tarefa Especial da Polícia Militar (SDT), RM atuou na banda militar, representando o país com música até mesmo em ambiente de farda.

Já nesta terça-feira (10), será a vez de Jimin e Jungkook deixarem o serviço militar. Os dois devem ser liberados no mesmo quartel onde ingressaram, marcando mais uma etapa no tão esperado retorno do grupo completo.